懲教員壁屋監獄外遇襲　再多5人被捕　至今共13人落網

駐守西貢壁屋監獄的一級懲教助理，上周五(1日)中午下班後在監獄外候車時，被3名搭乘私家車而至的歹徒施襲，致身體多處受傷送院救治。執法部門經調查後，以涉嫌「傷人」及「串謀傷人」拘捕8名(16至37歲)本地男子，他們俱有黑社會背景，當中包括一名在現場指揮的疑兇。

其後，執法部門於本月3日至5日再拘捕5人，包括3名20至29歲本地男子，他們分別於案發前及案發期間，扮演施襲、駕駛接應車輛到現場及策劃襲擊的角色；一名29歲本地女子及一名51歲本地男子，為疑犯提供藏身之所逃避追捕，涉嫌「協助罪犯」被捕。其中一名男子已被落案起訴，餘下4名男女仍被扣查。

案件至今共13人被捕，3人已被控訴兼提堂，至少2名男子稍後會被控訴。據了解，2名協助罪犯被捕男女與疑兇認識，協助對方找地方匿藏涉案被捕。執法部門相信，案件仍有在逃人士，搜捕行動仍然繼續。

今日(6日)下午5時許，警員押解一名穿白色短袖衫，黑色長褲及白色波鞋、有份落手施襲的男子，到達現場重組案情，同時帶同一個披上黑色衫的人形公仔，以模擬事主被襲擊，有警員持攝錄機拍攝整個過程。