大灣區航空舟山線今首航　善信往普陀山參拜免舟車勞頓

正值「立冬」，大灣區航空獨家推出往返香港至浙江舟山的新航線今日(7日)早上首航，前往舟山的旅客毋須再舟車勞頓。有前往普陀山拜觀音的善信稱，毋須飛往寧波再轉車船，節省時間，亦令行程縮短一日，「可以請少日假」，又稱團費較以往便宜，均大感興奮。

大灣區航空今日起，開辦一周三對來往香港與舟山普陀山國際機場的航班。今早約9時左右，機場登機閘口陸續有旅客與機艙服務員拍照，留下乘搭首航的美好一刻。航空公司高層亦有拍照留念。

本身為佛教徒的周女士及陳女士表示過去20年，每年均會前往舟山普陀山拜觀音，每次均需飛往寧波再轉車及船「海陸空」前往，前後行程達四天，有時亦要夜機去。新行程減至三天，機票亦較過往便宜，令團費只需約5,000港元。

大灣區航空前往舟山的航班分別在每周一、周六下午3時05分出發，周四則在早上9時35分出發；而前往香港的航班，則會在每周一、周四及周六開出，時間分別為傍晚6時10分及中午12時40分。

舟山是浙江省沿岸城市，由1,300多個島嶼組成，包括全國第四大島嶼舟山本身。位於舟山的普陀山乃中國四大佛教名山之一，建有多所宏偉的禪寺如普濟禪寺、法雨禪寺及惠濟禪寺等；更有高達18米的南海觀音像，是全亞洲最大的戶外觀音像，使舟山成為一個著名旅遊熱點，並吸引來自世界各地不少佛教信眾前往。