與護士男友遇截揭藏毒　男醫囚10個月　官指監禁屬唯一判罰

今年3月，一名公立醫院婦產科男醫生與一名男護士，在油麻地登打士街被執法人員截查，揭發兩人疑身攜俗稱「偉哥」的昔多芬、冰毒及吸毒器具。兩人被捕，男醫生在警誡下稱，與男護士是情侶關係。兩人早前承認藏毒及販毒等6罪，其中護士罰款5,000港元，醫生則延後至今日(8日)在九龍城裁判法院判刑。裁判官認為監禁是唯一合適判罰，遂判處被告入獄10個月。

本案兩名被告分別是柳國豪(31歲，報稱護士)及陳浩霖(32歲，報稱醫生)。柳國豪早前已被判罰款5,000港元。陳浩霖的代表大狀今進一步求情指，戒毒所報告顯示，被告已沒有毒癮。而被告之前染上毒癮，是因為新冠疫情後，工作量超出負荷。大狀力陳，被告後悔不已，他已汲取很大教訓，洗心革面，之後亦會受醫委會聆訊的煎熬，冀法庭先索取社服令或感化報告始判判刑。

惟裁判官指，判處非監禁刑罰是偏離原則，給被告假希望，勢遭律政司覆核。裁判官認為，沒有證據顯示被告會分派毒品，考慮到毒品數量、量刑整體性等因素，就6罪判被告入獄11個月，因被告良好品格，減刑1個月，判被告入獄10個月。

兩人共被控6罪。其中柳單獨被控一項管有第I部毒藥罪，指他於2024年3月26日，在油麻地登打士街8號外管有毒藥表第I部所列毒藥；陳則單獨被控藏毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共兩罪，指他管有毒品及管有一個冰壺。兩人另外共同被控管有第I部毒藥、販毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具3罪。控罪指兩人同日在紅磡九龍海逸君綽酒店3378室，管有毒藥表第I部所列毒藥、販毒及管有一個冰壺。

案件編號：KCCC 821/2024