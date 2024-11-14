歷來首現四風　桃芝下港發二戰後最遲8號波　萬宜料下周闖港400公里

今年11月西北太平洋及南海不平靜，曾同時出現4個熱帶氣旋，包括「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」，是1961年以來首次！香港方面，繼銀杏襲港後，天文台今日(14日)表示，桃芝令香港需要發出二戰後年內最遲發出的8號風球，而隨後更將迎來萬宜！

天文台最新預測，萬宜會在下周初以颱風級別進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大。天文台預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期該區天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。

最新預測顯示，萬宜會在未來兩三天逐步「升呢」為強颱風，預期會在下周日(17日)逼近菲律賓，同日可能在呂宋附近登陸，翌日以颱風級別進入南海及闖入香港800公里範圍，而下周二(19日)更預料會進一步貼近400公里範圍，當日中心附近最高持續風速預料達每小時130公里。

內地中央氣象台颱風公告顯示，在今早8時，萬宜位於關島西偏南方向約780公里的海洋上，中心附近最大風力達9級，即每秒23米。預計萬宜將以每小時25至30公里的速度，向偏西轉西偏北方向快速移動，其強度亦會逐漸增強，最高可達超強颱風級別，並逐漸向菲律賓東部沿海靠近。

另外，天文台表示，隨着桃芝在今明(14日及15日)兩天減弱，未來一兩日廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉。而位於呂宋附近的天兔會在今明兩日橫過呂宋海峽，大致移向台灣南部並逐漸減弱，隨後轉往東北方向移向琉球群島一帶。