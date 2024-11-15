中電明年續津貼5萬基層600元交電費　助1200家庭換變頻冷氣機

中華電力公布來年費在即，今日(15日)率先宣布透過中電社區節能基金撥款2.4億港元，推出多項社區支援計劃，其中包括資助5萬個基層家庭每戶600港元交電費；資助2萬個劏房住戶每戶1,000港元交電費，又會資助1,200個有需要家庭更換變頻冷氣機，料有助家庭節省約30%用電；並再度推出「中電消費券」刺激本地消費。

中電新推出的「中電綠色社區計劃」將設3個資助項目，涉及總額達5,000萬港元，包括撥款500萬港元資助有需要家庭更換窗口式變頻冷氣機，長遠節省能源開支，預計約有1,200個家庭受惠；又會為政府資助機構進行免費能源審核，並資助照明及冷氣系統、安裝太陽能發電系統等。中電亦會為基層社區大廈測試電力設備，建議成本效益的改善方案。

中電續指，明年會繼續向58萬個包括低用電量住宅客戶，及享有長者電費優惠的家庭派發100港元消費券，該些住戶可於超過2,500間參與計劃的食肆及零售商戶使用消費券。中華電力企業發展總裁莊偉茵希望，消費券能帶動消費勢頭，進而產生乘數效應加速經濟增長。

另外，中電將撥款5,000萬港元，延續中電基層家庭電費補助計劃，分別為5萬個基層家庭每戶提供600港元的電費資助，以及為2萬個劏房住戶每戶提供1,000港元的電費資助。中電亦撥款約1,000萬港元，免費檢查及維修基層家庭的家居固定電力裝置；增撥至4,000萬港元繼續資助工商客戶尤其中小企，安裝或更換具更高能源效益的照明和空調設備。