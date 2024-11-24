39.7%受訪青年對港經濟前景樂觀　機構籲政府培育新興市場人才

本港正處於經濟轉型的關鍵期。有機構今日（24日）公布一項「經濟轉型下青年的應對與準備」研究報告，顯示四成受訪青年對香港經濟前景樂觀；逾八成受訪青年認同香港經濟需要變革。機構建議當局應推動應用科學大學與企業合作，提供未來產業技術培訓，以及另增設一帶一路專上學位課程，培育通曉新興市場的人才。

香港青年協會所成立的「青年創研庫」於今年9月28日至10月4日訪問600名18至34歲香港青年，以及與20名在職青年深入訪談個案。調查發現，39.7%受訪青年認為香港整體經濟發展前景理想；對未來3年本港經濟前景的信心一般，平均分為5.95；但對個人行業發展前景較為樂觀，平均分為6.33。

調查顯示，59.5%受訪青年對前景表達不同程度的擔憂，包括薪金下調及專業知識/技能追不上時代；面對經濟環境轉變，84.0%仍選擇留港發展事業。

調查亦顯示，84.5%受訪青年同意香港經濟需要變革，78.7%同意拼經濟是特區政府當務之急。另外，分別84.7%認為推動盛事經濟、83.2發展數字經濟，推動新質生產力及81.5%鞏固八大中心建設等策略，有助促進本港經濟發展。

在人才發展方面，分別87.2%受訪青年同意培育本地人才是推動香港經濟發展的關鍵因素，以及86.7%學習新科技是未來就業的關鍵能力。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀指出，香港經濟轉型需要多方配合及到位的人力資源政策。他引述研究報告指，本港應推動應用科學大學與企業合作，開辦配合未來產業需求的技術培訓課程，同時鼓勵企業引入帶薪學習假期，以及退稅誘因，藉此加強培育本地人才。

該組成員廖智樑則建議，當局可鼓勵開辦更多一帶一路專上學位課程及短期課程，內容涵蓋東南亞、中東及南美洲等新興地區，並善用香港優勢提供實習及短期工作，以培育通曉新興市場的人才，提升青年的就業競爭力。