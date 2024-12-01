大陸嚴厲譴責賴清德過境美國　向美提嚴正交涉

中國大陸外交部周日（12月1日）強調，台灣地區領導人賴清德已啟程竄訪太平洋邦交國並抵達美國夏威夷過境，陸方堅決反對任何形式美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。陸方對美國安排賴清德「過境」予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，敦促美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，認清「台獨」分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守一中原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。北京將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

另外，美國政府上周六（11月30日）公布已批准總額3.85億美元（約30億港元）的新一輪對台軍售，北京指美國對台售武是嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，破壞陸美關係，危害台海和平穩定，同美方領導人「不支持台獨」表態背道而馳。北京強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」，會採取有力措施堅決反制，堅定捍衞國家主權、安全和領土完整。