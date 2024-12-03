知名烘焙品牌麵包霉菌超標近6倍　網店仍有售

內地知名烘焙品牌豪士推出過多款網紅產品，惟屢爆食品安全問題。湖北省市場監督管理局近日發布通告顯示，其一批次麵包霉菌超標近6倍，嚴重超出食品安全的允許範圍。豪士旗艦店客服回應稱，可能是天氣炎熱下，在運輸、儲存、銷售流通環節出現問題，會引為警示深刻反省。

通告顯示，一批次標稱由鄭州市人人利食品有限公司於今年8月生產的「豪士小小麵包」被檢出不合格，霉菌檢測值為1,000CFU/g，但根據國家標準，糕點和麵包中霉菌最大限量應不超過150CFU/g。內媒周一（2日）查詢發現，豪士小小麵包在其天貓旗艦店依然在售，折後價為每箱14.8元人民幣（約15.8港元），已售出逾20萬箱，全網累計銷量超過1,660萬袋。

豪士（福建）食品有限公司相關工作人員一度表示，尚未收到湖北市監局關於豪士小小麵包霉菌超標的食品安全監督抽檢訊息，並建議內媒聯絡該批次產品的生產企業鄭州市人人利食品有限公司以獲取進一步訊息，惟鄭州市人人利食品有限公司相關負責人的電話未能接通。豪士旗艦店客服其後回應稱，接到抽檢結果後立即從產品留樣、檢測、生產環節進行全方位排查，未發現生產異常。