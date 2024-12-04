「上海仔」藏武案再獲放生　疑與警界司法界前高層關係千絲萬縷

黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻無惡不作，黃賭毒洗黑錢瓣瓣齊。今年7月再因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，經警方通宵扣查後獲准保釋候查，惟每每都「高高舉起，輕輕放下」，令人質疑有人與不少警界、司法界前高層關係千絲萬縷，遇事皆可大事化小，不了了之。即使今次前線警員人贓俱獲，做騷式返署報道3次後，卻因是「行山木杖」及「鐵鞋揪」而拉完又放人，警方以徵詢律政司後證據不足為由，再度放生上海仔及涉案4人。

警方回覆時表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據向該5名被捕人提出檢控，他們已獲無條件釋放。據了解，當日在車內檢獲3支長約70至90厘米的懷疑木棍是「行山木杖」，另一支長約65厘米的懷疑銀色金屬棒為「鐵鞋揪」。當時上海仔前往尖沙咀織髮後偕同一名保鑣返回該輛私家車，執法人員覺可疑搜查有關車輛及套取指模，最終以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪拘捕上海仔一行。不過，由於車藏行山木杖及鐵鞋揪難以定罪，故最終上海仔及另外4人均不被起訴。

上海仔因涉嫌「藏有攻擊性武器」，分別於8月、9月及10月，先後3次向警方報到，最近一次為今年10月28日，獲准保釋至12月2日報到。然而，距離報到日子尚有數日，警方卻釋放上海仔，足見他近年從未被落案控告，屢獲司法、警務兩把保護傘包庇。身為黑幫高層的上海仔，竟與前高級警務人員及司法界高層過從甚密，東方就曾獨家踢爆，上海仔2018年嫁女，在尖沙咀某酒店設宴筵開約十席，就有前高級警務人員被奉為上賓，更與其同坐在主家席，足證關係密切。

過往曾發生過「兵即係賊，賊即係兵」的醜聞，退休高級警司王福林更自甘墮落，與上海仔串謀，涉於澳門盜竊及訛騙，被澳門當局立案調查並追緝。上海仔更被指與一名比總警司還要高級的警隊高層關係密切，往往有「內部消息」通風報信。如今當局再次「放生」上海仔，難免令市民會懷疑，當中是否有人「包庇」。

事實上，劣跡斑斑的上海仔屢獲放生，他涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億元懷疑黑錢，於2017年被警方拘捕，獲准以20萬元保釋，他卻兩度棄保潛逃，原需在2018年4月到警署報到，但他無現身，只由律師代表向警方發信，聲稱在泰國中風，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場「行得企得」。警方及後發現其提交的「醫生紙」並不正確，不接納無報到的理由，沒收其保證金並發通緝令。

另外，上海仔亦涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，於2016年由泰國返港時在機場被O記拘捕，惟案件延至2018年仍未檢控。他同年5月15日須就事件到警署續保，惟他並無出現，執法部門再次發出通緝令及充公其5萬港元保證金。知情人士透露，上海仔認識一對有法律界背景的夫婦，「契爺」曾任暫委法官。

據知，更指路稱上海仔所犯罪行已過追溯日期，執法部門已無法將他繩之以法。最終，2020年底上海仔稱確診新冠肺炎潦倒返港，即涉兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等罪名被捕，惟執法部門無即時採取禁閉手段以防他再逃走，反而一再讓他續保，2021年10月20日因律政司指證據不足，上海仔終獲「放生」無條件釋放。