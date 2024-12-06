南港島綫西段改用綠色運輸系統　當局稱成本將減4成　降建造噪音

新任運輸及物流局局長陳美寶今日(6日)首次以局長身份，出席立法會鐵路事宜小組委員會，交代鐵路項目最新進展。陳美寶指出，南港島綫西段以高架形式推展鐵路，可將成本壓低四成，智慧綠色集體運輸系統相對重鐵，建造期的噪音較小，但與居民原先預期的重鐵項目有分別，當局會做好解説。當局預計明年規劃設計，2027年動工。

根據當局向立法會提交的文件，擬議的南港島綫西段的初步走線全長約7.5公里，連接香港島的西部及南部地區，便利市民前往港鐵南港島綫黃竹坑站和港島綫香港大學站，途經瑪麗醫院、數碼港、華富、田灣及香港仔，車程約20分鐘。

當局表示，鑑於南港島綫西段沿線地勢起伏，採用重鐵成本效益並不理想，改用的智慧綠色集體運輸系統，主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。由瑪麗醫院至香港大學的一段路線，由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計，預計明年展開規劃及設計，最快2027年開展前期建造工程。

陳美寶又指，當局正全力推展各項本地鐵路項目，當中東涌綫延線、小蠔灣站、屯門南延綫、北環綫第一期古洞站，以及洪水橋站的工程已經展開，並將在2027年起陸續落成；北環綫主線項目建造工程預計明年展開，目標十年後竣工。

她強調，日後會採取技術創新和政策創新「雙創新」的思維及方式，廣納內地、本港和海外新科技和技術，為鐵路項目提供重鐵以外的選擇，並盡量壓縮步驟或同步進行，避免令規劃、設計及施工動用過多時間。