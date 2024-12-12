全港近萬公共充電樁　突破電動的士發展樽頸

電動車普及化是環保趨勢，政府剛公布《巴士和的士綠色轉型路線圖》(下稱《路線圖》)，推出多項措施，以推動的士和巴士業界綠色轉型，社會各界大力支持。《東呼即應》團隊近日到街頭訪問市民對綠色運輸的看法，有市民大讚綠色運輸有助改善空氣質素，有人更形容截到電動的士如「執到寶」。而多家的士車行經營者均指轉新車後服務質素提高，目前充電頗方便，九龍灣及火炭有兩幅地獲批改建為高速充電站，於特定時段優先供電動的士充電，料對業界有很大幫助。

現時與傳統燃油車相比，電動車往往更節能和環保，是車主熱門選擇之一。除電動私家車外，時本港街頭不難發現電動巴士和的士在路面上行走，市民鄭小姐直言電動的士對改善空氣污染一定有幫助，任何公共交通工具轉到(電動)就更環保更好；而葉女士指電動的士較舒服，也喜歡電動的士款式，笑言有時在街邊截到會好像「執到寶」那樣興奮。

政府剛剛公布的《路線圖》，推動的士巴士業界綠色轉型。路線圖推出多項支援措施，包括資助業界轉用電動車。有份出席發布會的立法會議員易志明指，政府撥款資助完全是物有所值，「今天所說是幾億元，我們就可以換來一個更好空氣，更健康的環境，故業界絕對支持。」而立法會環境事務委員會主席劉國勳亦指，今次《路線圖》有清晰時間表，資助誘因及行動清晰，清楚說明如何達致公共交通(工具)逐漸綠色轉型，又不會將成本轉嫁市民身上。至於立法會交通事務委員會主席陳恒鑌就認為藍圖很實在，尤其會在現時 1,500個快速充電樁的基礎上再增多500個。立法會議員陳紹雄亦認為《路線圖》為邁向2050年碳中和又向前行多一大步。

新能源運輸基金督導委員會主席黃天祥指，有這樣(實在)的《路線圖》是邁進了一大步，看到政府對整個綠色投放(零排放)，是一個很大的承諾。

香港理工大學電動車研究中心聯合主任鄒國棠講座教授表示，全世界公共交通一定要電氣化，才可達到碳中和的目標，雖然香港相對起步晚，惟現時《路線圖》出台後可以急起直追，令公共交通加快電動化。

有的士業界認為轉用電動車，能夠提升服務質素。「幸運成」的士車行老闆鄭子邦直指，看見《路線圖》相當高興，政府出了4.5萬港元一次性資助(每輛車)，相信是帶來新局面，希望推出《路線圖》後，資助過程不要太繁複。

鄭指，公司主力經營50多輛電動的士，希望陸續增多。他又謂司機最主要是做到(生意)，既能謀生亦要方便，而車種美觀了，乘客和司機之間的爭拗減少了，服務質素固然提高，亦是業界希望做到的服務態度。

正在駕駛電動的士的司機Cool仔指，最初不太習慣，其後發現有很多好處，例如充電時可以不用理會車輛，趁機吃飯休息當回氣。他指駕駛體驗亦有提升，「因為電動感覺，更加爽和駕駛時會順一些！」。

《路線圖》訂下路向和措施，務必要達到在2027年底前，引入約3,000輛電動的士的目標。香港的士業議會主席黃卓邦稱，目前全港有約18,000輛的士，當中只有約90輛電動的士，現時非常好的政策方向及清晰路線圖供業界了解行業的未來發展方向。黃解釋司機除了考慮電價，也要顧及充電問題，早前環境及生態局批了九龍灣和火炭兩個地方於特定時段優先供的士充電，相信是一個相當大的幫助。

事實上，早前獲運輸署發出的士車隊牌照的公司，有部分車輛都會使用電動的士。黃卓邦補充，隨著新的電動的士投入服務如電動6人的士，盼透過轉型讓的士業界看到整個發展方向，亦讓市民看到的士行業有耳目一新的感覺。