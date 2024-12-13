去年逾2萬對夫妻離異創新高　調查指失婚父親情緒壓力大

去年本港有超過2萬對夫妻申請離婚，數字繼2019年後再創新高。有機構今日(13日)發表全港首個有關「非同住離異爸爸的父職經驗」的研究結果，指婚姻離異對男士造成親子關係和家庭角色的困擾，不少失婚爸爸承受巨大情緒壓力，盼有關研究能喚起社會對離異家庭及非同住離異父親的關注。

家福會於2020年展開針對非同住離異爸爸的父職經驗的研究，以簡單問卷訪問年齡介乎30至65歲的53位離異父親，包括正在經歷或將要經歷離婚程序、或已經和子女的母親分居的非同住爸爸。結果顯示，在10分為滿分的自評其情緒壓力當中，平均值為7.73分，中位數達8分，反映非同住離異父親承受相當大的情緒壓力。壓力原因涉家事法庭處理離婚的冗長過程、要付大額贍養費卻遇上減薪等經濟條件轉變等。

有受訪者指前配偶拒絕合作，或發現自己在子女心目中的形象變得負面、子女態度冷淡、因見面太少無法持續地建立親子關係。部分離異父親直認在共享親職的過程中，須不斷爭取探視機會，構成精神壓力，例如會失眠，甚至有自殺念頭。

家福會指出，社會應視離異父親為共享親職的重要持份者，但處理離婚創傷和關係矛盾需要時間，要離異夫妻共享親職，需要彼此不計前嫌，甚至要分工和合作，避免為子女帶來傷害，團體呼籲社會關注離異父親，及其子女和前配偶等家庭成員的精神健康，預防出現危機。