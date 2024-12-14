南韓國會通過總統彈劾案　尹錫悅即時停職

南韓戒嚴風波未停，國會於當地周六（14日）下午4時（香港時間下午3時）召開全體會議，第二度投票表決彈劾總統尹錫悅提案。縱使執政黨國民力量反對議案，黨內12名議員決定倒戈，最終在204票贊成，85票反對，3票棄權，8票無效情況下獲得通過，尹錫悅被即時停職，由總理韓德洙代理總統職務。

根據南韓憲法，彈劾總統需有國會現有過半數議員動議，如獲全體至少三分之二議員，即200人贊成方可成案，之後交由憲法法院9名法官在180天內完成彈劾審判程序。由於憲法法院目前只有6名法官，3席空缺，無法滿足審案須有7名以上法官出席條件。按照規定，6名法官也可以審理，不過只要有一人反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。相反，假如憲法法院認可彈劾案成立，尹錫悅將立即被罷免，預料明年4至6月舉行總統選舉。

由於12名國民力量議員臨陣倒戈，尹錫悅被即時停職，是繼2004年前總統盧武鉉、2016年前總統朴槿惠後，當地憲政史上第3個總統彈劾案獲得國會通過。他事後表示：「我雖然暫時停下來，但面向未來的旅程絕對不會停止。」至於署理總統韓德洙強調，將全力維護國政穩定。假如韓德洙因在野黨發起彈劾而遭到停職，則由經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆代任總統及總理許可權。

最大在野黨共同民主黨國會內代表朴贊大在表決前表示，預計將有相當數量國民力量議員投票贊成彈劾尹錫悅。共同民主黨發言人敦促國民力量支持第二次彈劾尹錫悅的表決，同時警告拒絕彈劾尹錫悅等同背叛人民。國民力量黨魁韓東勳當日早上向黨內議員呼籲，投票時務必以國家與全民為重。他周四（12日）曾再度改口，表態稱通過彈劾是停止尹錫悅執行總統職權的唯一道路。

國會上周六（7日）首次表決彈劾尹錫悅議案，受國民力量議員缺席影響，提案最終流產。第二次彈劾案由共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本所得黨及社會民主黨6大在野黨所屬190名議員及1名無黨派議員共191人參與發起。

反對派人士指出，尹錫悅上周二（3日）頒布戒嚴令違反主權在民主義、三權分立原則等憲法及法律規定；在總統指揮下，戒嚴軍及警察企圖拘留國會議員；戒嚴軍試圖佔領中央選舉管理委員會，沒收選管委工作人員手機，並企圖封鎖媒體人士成立民調機構等。