調查指近半數青少年自認失敗　77%人指失敗源於學習表現

人生總會經歷各種挫敗，若無法妥善處理，或影響身心健康及成長發展。有調查訪問近600名青少年後發現，近50%受訪青少年自認人生失敗，他們自認失敗的最主要原因是涉學業、個人能力及人際關係。有55%青少年在經歷失敗後，曾遭他人「責備」，形成二次傷害。近半青少年面對失敗時盼望他人諒解，期望聽到「我知你已經好努力」。調查機構建議加強家校社協作，以支援青年面對失敗逆境。

香港基督教服務處6月至9月，以問卷訪問597名12至24歲的青少年，發現受訪青少年自評人生「失敗指數」的平均分達5.6分(滿分10分)，自評6分或以上的更達48.3%。首三個青少年認為「失敗」的定義，依次為「未達到自己理想或預期目標」(82.1%)、「自己的強項/能力不能充分展現」(51.8%)及「未達到其他人理想或預期目標」(42.4%)。而自評「失敗指數」6分或以上青少年，較多負面地看待失敗，例如「失敗會使我的價值下降」等。

至於造成最大影響的失敗經歷，有77.2%的青少年表示與「學業成就」有關，48.2%稱涉及「個人能力展現或發展」，另有39.5%選擇「朋輩/人際關係」。經歷失敗後，有55%青少年再遭他人「責備」，當中76.5%的責備來自「家人」，26.7%來自「師長」，24.2%則來自「朋輩」，負面回應令青少年再次受挫，形成二次傷害。面對失敗時，青少年最希望從他人口中聽到的說話，是「我知你已經好努力」；而最不希望聽到的說話，則是「你都唔係好慘啫，大把人慘過你啦」。

調查機構建議加強家校社協作，包括透過個案或小組介入，協助青年正視失敗經歷，確立個人價值觀；由青少年或家庭服務機構為家長提供支援服務，令家長充分掌握有效的親子溝通及情緒回應技巧。機構又建議，加強「失敗教育」，推動正視情緒及價值教育的重要性，實踐多元關愛的校園。同時推動公眾教育，擴闊「失敗」與「成功」的定義，減少對經歷失敗青年的標籤。