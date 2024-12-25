世界技能大賽港隊勇奪14獎　知專畢業生櫥窗設計兩屆摘金

香港代表隊於2024年里昂世界技能大賽取得1金、1銀、2銅及10項優異獎章的成績。其中，出戰「櫥窗設計項目」的香港知專設計學院活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪，成功在該項目取得金牌，令港隊連續兩屆在該項目奪金。當重提比賽時的情況，今屆賽題是「海洋生態的美」，她表示要在4天共22小時內由零開始完成櫥窗的設計、製作及安裝，時間非常緊湊，而感受深刻的是她於比賽的最後一日不慎病倒發燒，幸得項目專家及由師兄師姐組成的團隊支持，亦堅持到最後，完成櫥窗亦特別開心。

櫥窗設計的比賽項目當中，參賽者在比賽當日才會知道題目，並要使用大會所提供的道具去完成製作，當中涉及木工、油漆等技巧，時間管理及臨場應用都相當重要。陳詠琪表示，自小已對設計有興趣，行商場時亦會特別留意不同櫥窗的設計，因此循這個方向發展。而上一屆港隊同樣在這個項目中取得中牌佳績，陳詠琪坦言有因此而感到壓力，幸得專家團隊的支持，而上屆金牌得主梁家瑜，以及過往比賽的師兄師姐亦傾囊相授，令壓力變為動力，最後亦不負眾望，成功在比賽中取得佳績。

另外，港隊在「西點製作項目」亦取得佳績，國際廚藝學院西式包餅發糖藝高級文憑畢業生姚浩民在該項目取得銀牌。他指出在比賽前與團隊用了兩個多月去準備，摸擬不同比賽要求作訓練。而比賽過程當中令他最深刻的，是他受環境壓力影響而在第一日比賽已出現失誤，忘記在蛋糕上落魚膠，令蛋糕的面層無法凝固，最後與項目專家一同商討對策，才解決問題，令成果未有因失誤而受到影響。

教育局首席助理秘書長(延續教育)吳肇基指出，推動職專教育在全球各地都是大趨勢，以培訓各行各業所需要的人才。雖然亞洲以至中國家長的看法，大多都認為最好是入學術大學，但其實行行都可以出狀元，故應支持年輕人接興趣尋找出路。而「2025年世界技能大賽香港代表選拔賽」將於明年4月至6月舉行，現已開始接受報名。