港人不滿率按年升8%創4年新高　43%人預計來年社會發展將惡化

香港民意研究所今日（27日）公布年終回顧及前瞻等調查結果。調查於今年11月初進行，以隨機電話抽樣形式訪問669個18歲以上操粵語的香港居民。今年香港市民整體滿意度為34%，較去年下跌1%。不滿率按年升8%，達54%，是2020年以來的新高。預期來年香港整體發展會有改善的受訪者有39%，較去年跌1%。預期會惡化的則有43%，按年升3%，屬2019年以來的新高。

調查又發現，今年港人快樂比率達54%，較去年升10%，是2018年以來的新高，而不快樂比率則有29%。有48%人預計未來個人發展會有改善，而預計會惡化則有24%。另外，今年的民情指數亦持續下跌至低於108分，創下本屆政府上任以來的新低。

市民新年願望方面，與個人或社會相關的願望有所下跌，其中後者創2012年以來新低，而今年與世界和平或友愛相關的新年願望比率就按年升9%，是1992年有紀錄以來的新高。

有時事評論員指，2021年至2023年間社會動盪，且受疫情影響，滿意度自然下跌。而去年疫情完結，社會復常，便重新上升。至於今年，以港府說法，應進入「由治及興」階段，惟足足一年，市民期望漸漸下降，較滿意度、對來年期望也有所下跌，亦反映市民對港府未來是否能推出實質措施解決問題，抑或是只顧唱好存疑。