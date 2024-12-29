中大研新冠口服抗病毒藥物　免疫力低患者可減42%死亡風險

香港中文大學醫學院研究團隊發現，口服抗病毒藥物「帕克斯洛維德」(Paxlovid)能有效將免疫力不足的新冠住院患者在急症期後死亡的風險降低42%，同時因急性呼吸窘迫症候群再次住院的風險亦降低了57%。而對於免疫力正常患者，在接受Paxlovid治療後亦更有效降低急症期後死亡率及再住院風險。

研究團隊指出，在過往相關的新冠隨機對照試驗中，免疫力不足患者的樣本量經常不足，甚至因此被排除於評估抗病毒藥物療效的研究，導致缺乏此高風險群組的數據。中大醫學院研究團隊利用香港醫管局和衞生署的現實數據進行分析，結果已發表於國際醫學期刊《The Lancet Rheumatology》。

研究論文的通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授莊家俊表示，本研究凸顯了Paxlovid在減低免疫力不足者在感染新冠後期的健康風險有重要作用，提供數據支持將其作為此高風險群組的新冠治療選項。不過，研究同時亦顯示，Paxlovid在免疫力不足患者中的效果低於免疫力正常患者，這表明免疫力弱的新冠患者或需延長使用Paxlovid的治療週期，或實施聯合療法以實現更佳的長期效果。

除此之外，團隊亦發現完成接種疫苗並服用Paxlovid的患者，在急症期後的死亡率和再住院率均最低，而疫苗接種可增強Paxlovid的保護作用，惟對急症期後死亡率的影響則不太顯著。