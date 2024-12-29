都大研塑膠廢料製環保磚　較傳統磚堅固防水隔音隔熱

塑膠產品衍生對環境的污染問題嚴重，都會大學科研團隊研究利用塑膠廢料製造環保磚，以推動塑膠回收及循環再用，減少垃圾堆填之餘，亦可「轉廢為寶」，為建築界提供多一種環保建築材料。新型環保磚塊不論在堅固程度、防水、隔音及隔熱方面都比傳統磚塊表現更佳，更可顯著減省建築成本，已獲香港知識產權署批予短期專利，有望在未來廣泛應用於建造業，推動可持續綠色建材。

科技學院助理教授李志豪及其團隊，在磚塊中加入至少一種切割成細塊的廢棄熱塑性塑膠，混製成複合材料，再壓模製成磚塊，與傳統沙磚相比，磚塊成分中加入5%廢棄塑膠後，其抗壓強度較未添加塑膠的磚塊提升逾8%，達至每平方毫米4.5牛頓，能夠承受更大的壓力而不易破裂。此外，環保磚獨特的結構設計顯著提高吸水率，由7.8%提高至9.2%，從而更有效防止建築物滲水。同時，塑膠的加入也提高了混凝土的隔熱性能，使產品的導熱性能降低 10.2%，有助減少能源消耗及維持更舒適的室內環境。

李志豪指出，期望以一種創新、可持續及環保的方法，透過循環再用減少塑膠廢物，同時減少依賴焚化和堆填，以緩減氣候變化的速度，而塑膠廢料的價格通常低於傳統沙土，使用環保磚可以降低約5%建築成本，若實現量產，將為建築行業帶來顯著的經濟效益。此外，環保磚還可以減少使用沙和黏土等不可再生資源製磚，避免資源枯竭的風險。