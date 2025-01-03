解放軍開訓展現三大特點　黃海今起實彈射擊禁入

解放軍周四（2日）展開全軍2025年度軍事訓練，內地評論員分析演習有三大特點。遼寧省大連海事局同日連發三則航行警告稱，分別於周五（3日）上午10時半至下午3時半、周六（4日）上午11時至中午12時，以及下周一至五（6至10日）每天上午10時至下午4時，在黃海北部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

在今年首個工作日，從大漠戈壁到沿海一線，從雪域高原到山地密林，解放軍全軍從南到北開展多兵種多樣化演訓。內地特約評論員宋曉軍指出，這次開訓特點可用三個關鍵詞來概括，就是實戰化、高強度和體系化。今年是二十屆三中全會提出的五年深化國防和軍隊改革三大任務的第一年，其中一個很重要的任務就是深化聯合作戰體系改革，因此今年新年開訓與此相關。他指出，不同軍兵種展現的亮點和特點，要尋找到在未來作戰中相互更緊密依賴的支點，才能形成聯合作戰的最大效果，進而最大限度地約束敵人的決策空間，使敵人陷入困境，這就是聯合作戰的意義所在。他又指，未來戰爭不同軍兵種結合愈好，戰鬥力才愈能達到更大效果。

台灣防務部門周五另公布，自周四上午6時起的24小時內，偵獲解放軍31機艦持續在台海周邊活動，24架次軍機中有18架次逾越台海中線，進入台灣的北部、西南及東部空域。台智庫專家蘇紫雲受訪指，大陸戰略目的是「以量變造成質變」，創造新常態、新現狀，具體展現在去年2月以來戰備警巡的頻率、規模增加。他預期，未來一年解放軍類似戰備警巡的頻率和力道會增加，戰術手法也會更靈活細膩，增加「準軍事」的灰色地帶威脅，並逐漸外移到第一島鏈以東，以達其「兩洋三海」的戰略擴張意圖。