搗深偽技術詐騙集團拘31人　針對海外受害人涉款逾3400萬元

深偽技術日益成熟，相關騙案層出不窮。執法部門數月前，透過情報及調查分析，發現有詐騙集團成員，懷疑在社交平台，以虛假的人物設定和深偽技術，誘騙海外事主投資虛擬貨幣，相信騙款逾3400萬港元。警員於2025年1月2日至1月3日展開代號「暗簾」的反詐騙行動，動員逾百名人員重點打擊以「深偽」技術犯案的詐騙集團。行動中，警員以「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕31人(20至34歲)。大部分被捕人士無業，教育程度有中學及初中不等，當中亦有大專生。31名被捕人士，其中5人被落案起訴，他們分別為集團主腦、詐騙中心負責人及3名骨幹成員，案件於明日(6日)在東區裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於2025年3月中旬向執法部門報到。

涉案的詐騙集團在2024年10起於九龍灣兩座工廈租用兩單位開設兩個詐騙中心，兩中心相隔大約300米，分別以兩更不分日夜營運，目的為誘騙更多受害人。調查相信詐騙中心運作2至3個月，但在過往其他地方運作逾1年，估計詐騙集團針對海外人士。警員會向國際刑警及海外機構合作，盡快聯絡海外受害人。

集團成員將兩個詐騙中心，偽裝為寫字樓及開放空間工作室，企圖掩人耳目。詐騙集團利用不同渠道招攬年輕人加入詐騙團夥，並安排他們透過網上交友平台結識海外受害人，誘使對方投資虛擬貨幣。詐騙集團會訓練成員以虛假人設及劇本，在交友平台開設帳戶，認識境外主要包括台灣、新加坡及馬來西亞的人士，並發展成網絡情人，詐騙集團透過人工智能（AI）深度偽造變面技術（Deepfake）製作虛擬相片及錄像，以女性身份結識受害人，甚至發展為網絡情人。而社交平台帳戶人物設定，有娟好的外貌，聲稱在投資虛擬貨幣上獲得可觀收入，例如在半年可獲5成回報，並在帳戶上展示奢華生活，包括擁有名車、名錶、手袋、飲紅酒、遊周列國，出席虛擬幣圈人士的飯局等。

當受害人與虛擬情人建立信任後，往住信以為真，被游說將虛擬貨幣轉移海外的投資虛擬平台上，甚至被游說借錢購買虛擬貨幣。事實上，海外的投資虛擬平台由海外詐騙集團操控，存入的虛擬貨幣迅速被轉走，並與受害人斷絕來往。

調查發現涉案的詐騙集團的收入，根據與海外詐騙集團的收取犯罪得益，以4至5成形式拆帳，亦會以虛擬貨幣收取犯罪得益。詐騙集團主腦收到得益，部分兌換現金購買名貴物品，部分會存放在存放自己及親友的夾萬內，甚至租用保險箱等，亦會以現金方式發放給集團前線成員。

兩個涉案詐騙中心，其中一間面積約千呎，有4間房。警員檢獲91部手機、7部電腦、手寫筆記薄、60萬元港幣。警員檢獲其中一本筆記薄，發現寫有社交平台帳戶的人物設定資料，包括日常會打高爾夫球、品嘗紅酒，塑造優秀形象，自稱在投資虛擬貨幣獲利，從而達到半退休人生。警員在涉案電腦內發現教學素材，教授新加入成員如何初步接觸受害人對話內容，以了解對方職業、教育程度及投資目標，從而展開投資相關的話題。騙徒亦會制定與受害人溝通進度指引，希望在一步一步了解後，於第5次溝通時達成目標。警員在主腦的電腦內發現大量以深度偽造變面技術製作虛擬女子相片及錄像，相信在視頻上使用。

行動中，人員在詐騙中心及骨幹成員的住所共檢獲11台電腦、116部手機及文件，同時亦檢獲超過680萬港元現金、2公斤金條、一輛名車及珠寶首飾，共值約1000萬元的犯罪得益。