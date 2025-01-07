台軍春節前實戰化演練　美售多管火箭系統首曝光

台灣防務部門周二（7日）公布，過去一天發現大陸15架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中14架次軍機跨越海峽中線進入台灣西南空域。大陸周二凌晨另在四川西昌衞星發射中心發射運載火箭，經過台灣中部上空，未造成危害。因應春節將至，台灣陸軍周二在新竹湖口進行實戰化「重要目標應援作戰」演練，防範敵軍特攻。

台灣陸軍裝甲542旅等單位在湖口營區，執行實戰化重要目標應援作戰演練，演練模擬敵特攻突襲新竹地區重要目標，由裝甲542旅擔任的戰備部隊，與阿帕奇攻擊直升機、黑鷹直升機等開展協同作戰。演練也出動由中科院研製的無人機干擾槍，干擾模擬敵軍的無人機，成功使其迫降。軍方指出，陸軍在俄烏戰爭爆發以後，就有針對無人機威脅的演練，而且很多演訓都加入兵種協同，包括此次春節加強戰備動態操演等。

另外，台灣向美國採購29套M142高機動多管火箭系統（HIMARS），首批11套已在去年底抵台，並交由58炮兵指揮部接裝訓練，軍方視之為高度機密，並未公開相關裝備。但台立委王定宇周一（6日）前往58炮指部開展機密考察，事後在社交平台貼出照片，讓HIMARS首度在民眾眼前曝光。他強調照片為台防務部門提供，不涉機密且可公開。

台灣位於基隆港外海的海底通訊電纜上周五（3日）傳出遭喀麥隆籍貨輪拖斷，台媒指該船恐是中國大陸的權宜船。台海巡署證實，該船7名船員均為大陸人，船東為香港人，不排除有大陸藉此實施灰色地帶侵擾的可能性，但惡劣天氣影響調查工作。中華電信表示，最快本月底修復海底電纜；台數位發展部則預計，下月3日農曆新年後完成。