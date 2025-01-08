涉瞞秘密買殼串謀詐騙罪成　詹培忠父子及一女子續還押至2.3判刑

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，被控兩項串謀欺詐罪；另有一名無業女子亦懷疑涉案，被控處理從可公訴罪行得益等罪。3人分別否認控罪受審，結果被裁定全部罪成，押後至今（8日）求情。詹培忠代表稱被告體弱多病，冀法庭考慮。詹劍崙代表說被告沒有從中得益，但法官不認同。法官聽取求情後，押後至2月3日判刑，3名被告續還押。

3名被告為詹培忠（78歲，董事）、詹劍崙（55歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻等人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。馬鐘鴻自2022年5月起缺席聆訊，並被法庭發手令通緝。

代表詹培忠的資深大律師求情指，案發距今逾10年，有所延誤。詹培忠年近80，身體狀況欠佳，曾經中風、患咽喉癌、心臟病、痛風症，行路有困難。另外，詹培忠任職立法會議員多年，對社會有貢獻，同時呈上多封求情信，撰寫人包括曾鈺成、曾俊華、謝偉俊，冀法庭判刑時考慮。顧及兩項控罪在相若時段發生，希望法庭將兩罪刑期同期執行。詹劍崙的法律代表求情時提到，案中沒有證據顯示詹劍崙有個人利益。法官不認同，認為只是沒有證據顯示詹劍崙的得益是什麼，謂詐騙案重點在於不誠實及相關協議，而案件會損害香港經商環境，令香港仿如變成鱷魚潭，潛在投資者或不敢在港投資。

案件編號：DCCC 439/2022