東方日報A1：每10新車7架電動　周街冇樁用　司機排餐懵

本港電動車普及化急升，去年新落地私家車平均每10輛有7輛是電動車，由2018至2024年，電動車數目增長逾8倍，惟本港充電設施嚴重不足，截至去年9月，全港供公眾使用的充電設施僅有9,107個，當中逾80%屬慢速及中速充電設施，每輛車充電動輒需時10至24小時。已更換電動車的車主稱，所住屋苑停車位增設充電設施等了一年，期間每日到商場排隊充電，每次充電半小時、排隊逾兩小時，更要強迫自己在商場消費，以換取免費充電及泊車，直言換車換了「噩夢」！有議員促政府增加快速公共充電裝置，並參考內地做法、加強電動車配套。

政府早已提出在2035年或之前停止新登記燃油及混能私家車，及2050年前達致全港車輛零排放的目標。於2018年起更以公帑補貼電動車「一換一」計劃，本港電動車數量由2018年的約1.2萬輛，急升至去年11月底的逾10萬輛，升幅逾8倍，電動車佔所有車輛總數約11.8%。惟同期充電設施卻追不上換車步伐。

據環境保護署數據，截至去年9月底，全港有9,107個充電器供公眾使用，包括2,155個標準充電器（功率為2.8kW以下）、5,373個中速充電器（功率為2.8kW至20kW），以及1,579個快速充電器（功率為20kW以上），當中的標準充電器俗稱慢充，以充滿一輛電池容量70kWh的電動車為例，需時24小時以上；至於中充，亦要10小時，效率不理想。

電動車車主徐小姐表示，年前心儀熱門的電動車品牌，訂購超過一年才收車，惟新車到埗後，她亦開始充電「噩夢」。徐小姐所在屋苑如要在停車位增設充電設施，需要通過業主立案法團批准，並要找電力公司安裝設備等，一般需時近一年。期間她只能到商場停車場排隊充電：「基本上咩時間都有人排隊，最耐試過排咗兩個幾鐘」，輪候充電及充電時均被困車內。為了換取免費充電及泊車服務，她又專門在商場消費，直言換車後生活質素不升反跌。她認為公共充電設施僧多粥少，苦了車主。

議員郭偉强關注電動車數量急升、但充電設施落伍的情況，他指，新落地私家車的電動車佔比近期雖由70%至80%降至約40%至50%，從高峰略為滑落，但隨着2035年停止燃油車新登記的期間逼近，預料電動車數量仍持續上升。他質疑全港公共充電樁數量少，當中大部分均為中充及慢充，更同時收取泊車費及充電費，根本無法應付車主需求。

他舉例，一般電動車車主在公共充電樁充電，一架車充滿電要10小時，「我畀咗200蚊泊車費仲要畀埋電費，咁咪仲貴過我喺其他地方（充電）」，直言情況不理想，促請政府增加公共充電樁，尤其是快充以至超充。他又建議政府參考內地做法，在路邊等不會妨礙他人的地方增設充電位，並免收泊車費。電動車的吸引力在於充電較入汽油便宜，若充電費再加上泊車費，「其實就係打個和」。

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