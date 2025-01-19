7000人參加中環添馬公園慈善跑　有跑手「Cosplay」參賽

由博愛醫院主辦的「老夫子」香港慈善跑，今日(19日)早上在中環添馬公園舉行，吸引7000人參加，現場有不少參加者都悉心打扮，包括打扮成漫畫「老夫子」的主角等。有參加3公里慈善跑參加者表示，平日有跑步習慣，今次想體驗慈善跑氛圍。是次善款會用作為全港最大護養安老院舍項目，博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍籌募經費。院舍建成後，可提供近1500個護理宿位。

賽事包括10公里、3公里及不計時的1公里組別等，途經香港大會堂、愛丁堡廣場等香港著名地標，以中環海濱長廊為終點。大會今年亦特地邀請不少傷殘人士參與賽事，包括有特殊學習需要學童、視障人士，當中包括不倒翁共融運動協會、香港盲人體育總會等均有支持參加，而新設的1公里輪椅體驗組，讓輪椅使用者都可以一齊參與，完成賽事的參加者會獲發獎牌。

同時，大會於添馬公園舉辦「健康生活嘉年華」，除了即場頒發個人及團體獎項外，更頒發「最高籌款獎」及「最佳造型獎」。另外，適逢《老夫子》單行本發行60周年，著名漫畫《老夫子》漫畫作家王澤老師更特別舉行簽名活動，同場更有不少老夫子周邊精品義賣攤位、懷舊食品及遊戲及健康推廣攤位，吸引跑手及公眾人士參與。