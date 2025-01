春節英文翻譯引發爭議　茶飲品牌致歉

霸王茶姬在境外社交平台宣傳文案使用「Lunar New Year」。

內地茶飲品牌「霸王茶姬」近日在境外社交平台,把宣傳文案內農曆新年(春節)英文譯成「Lunar New Year」,而非「Chinese New Year」或「Spring Festival」,被指翻譯不當,甚至引發罷喝危機。霸王茶姬上周五(24日)承認公司未統一海外在地團隊如何翻譯春節,日後會加強管理海外帳戶,確保表達內容準確性。

除了道歉,霸王茶姬也及時修改宣傳文案內相關不當內容,例如把海外內容改為「Chinese New Year」,其官方微博上周五發布全球同慶非遺春節內容時,同樣使用「HAPPY CHINESE NEW YEAR」。大部分網友表示滿意,讚揚回應及時、態度端正。

談及「Lunar New Year」與「Chinese New Year」到底有何分別是,上海天文館網絡科普部部長、上海市天文學會副理事長施韡解釋涉及科學問題,英文「Lunar」意即「月亮的」,「Lunar New Year」只能代表陰曆,不能完整表達陰陽合曆概念,因此中國向聯合國教科文組織申遺時,確定「春節」英文標準名稱來自直譯的「Spring Festival」。