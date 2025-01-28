蛇年初一仍寒冷　初二微雨飄六天　立春降溫翌日低見12°C

龍去蛇來，天氣仍寒！今日(28日)年廿九除夕與家人外出食團年飯要注意保暖！而明日(1月29日)便是大年初一，蛇年開初天氣繼續寒涼及乾燥，氣溫介乎攝氏13至19度，要到後日(30日)初二起氣溫才稍為回升，但當日開始連落6天微雨。至下周一(2月3日)適逢廿四節氣「立春」，代表新一年開始及春臨大地，不過寒冷天氣仍未結束，當日預料再度降溫，或低見攝氏14度，翌日會進一步跌至最低攝氏12度，加上該兩天有雨水，體感溫度相信更低，大家小心濕凍！

天文台表示，冬季季候風會在明日繼續為華南帶來寒冷的天氣，該區天氣晴朗及乾燥。隨着季候風在未來一兩日逐漸被偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大，雲量逐漸增多，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在週末期間緩和，沿岸地區天氣較為潮濕，日間和暖。

此外，預料受一股東北季候風影響，下周初廣東再度轉冷，該區有一兩陣雨。根據九天天氣預報，明日大年初一天晴乾燥，氣溫介乎攝氏13至19度；翌日初二起一連6天有微雨，當日至下周日(2月2日)氣溫逐步回升，介乎攝氏15至23度；至下周一將再度降溫，氣溫介乎攝氏14至18度，周二(4日)早上寒冷，氣溫更低見攝氏12度；隨後兩天雖然稍微回暖，但仍徘徊在攝氏13至18度之間，且大致天晴及乾燥。