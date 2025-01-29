吉星拱照文昌駕臨　肖馬學業事業強運

新年新景象，踏入2025乙巳蛇年，12生肖各有乾坤！今年流年犯太歲的生肖為蛇、虎、猴及豬，當中犯本命太歲的肖蛇人士，今年干犯刑傷，身體受傷或發生意外機會較高，凶星「伏屍」及「指背」暗示突變，宜謹慎交友，避免捲入是非。而害太歲的肖虎者與太歲不合，糾紛是非纏身，小人是非口舌，運勢多阻滯，感情無風起浪。至於肖馬者獲多顆吉星拱照，逢「文昌」星駕臨，思路清晰，對讀書考試有利，貴人相助下有利創業，事業亦達黃金時機，甚至正財及偏財亦有斬獲，田宅興旺是上車置業時機。

蛇年犯太歲有4個生肖，除值太歲的蛇外，還有猴，虎及豬。玄學家都認為肖蛇者今年最「運滯」，玄學家雲文子以奇門遁甲推算蛇年運程，肖蛇者今年運勢明顯減弱，小人無處不在，幸得長輩緣去解決問題。而事業運可謂「全年得個忙字」，付出與回報不成正比，宜少說話，多做事。

另一玄學家方海閱亦指，肖蛇者今年身體受傷或發生意外機會較高，亦容易與人發生爭執而演變成受到刑罰。玄學家七仙羽更指肖蛇人士今年有凶星「伏屍」及「指背」暗示突變，宜謹慎交友，避免捲入是非。玄學家李丞責就指，受「歲駕」星入命及遠方驛馬之影響，蛇人今年奔波勞碌。不利健康的星煞有「劍鋒」，代表容易被刀劍利器所傷。還有「血刃」，是血光之災，與手術扯上關係。

「害太歲」的虎運程亦一般，雲文子以一個「亂」字來形容肖虎人士，預期蛇年運勢一般，小人不停在身邊挑戰底線。而肖虎者財運明顯減弱，投資失準，不宜作高風險及短線投資。方海閱則指，肖虎者糾紛是非纏身，感情生活或日常工作都易招小人是非口舌，導致運勢多阻滯，感情無風起浪，故今年閒事莫理，做好本分為上。

李丞責稱肖虎者今年有「劫煞」凶星干擾，代表有金錢損失、盜竊失財、被騙事件等。還有「六害」，是損害六親關係，輕則言語衝突，重則拳來腳往。健康方面有「絞煞」及「捲舌」星之影響，要注意口腔、呼吸道和腸胃等問題。

至於「破太歲」的肖猴人士，李丞責稱肖猴者今年「六合太歲」，有「三刑」星，含刑罰的意思，在人情和事理上容易吃虧。有「孤辰」，代表孤單寂寞，尤不利男士。加上同時受「貫索」和「勾神」的負面影響，「貫索」引伸為財務糾紛和財務問題。另「亡神」帶有生離死別的意味。而「卒暴」星表示身體狀況出現突發性問題。七仙羽指，肖猴者有「天官符」，預示有官司或法律相關的事處，而破太歲會遭遇小人，故謹記三思而後行。

肖豬者今年「沖太歲」，方海閱指，肖豬者運程起伏較大，不可妄撞衝動，幸得「驛馬、國印」兩顆吉星扶持，在工作、事業上受到重用，而且今年動中生財，走動愈多，對運程、財運愈好。七仙羽則說，肖豬人士今年容易被「抄牌」及遇交通意外，由於同時有大耗星，有機會破大財，投資較易不見錢，要特別謹慎；與人合作上要看清合約，容易因合作時有所損失。

蛇年當旺的生肖非馬莫屬，方海閱指肖馬者今年有「天空、文昌、太陽、天廚」四顆吉星拱照，當中「天空」有利創作、創新的吉星，兼逢「文昌」星駕臨，代表思路清晰，腦筋靈活，對讀書考試有利。而「太陽星」代表男性貴人，而且「太陽」光芒萬丈，有利去遠方、外地發展，例如出國留學進修，或去海外拓展業務。「天廚」星有利從事飲食業的肖馬人，生意有不俗的發展。

雲文子稱，肖馬者運勢強勁，應全面釋正能量，亦有貴人相助，事業運可謂黃金時機，有利創業生意，開拓新市場，而且正財偏財也有斬獲，投資項目採多元化策略，減低風險，田宅興旺，是上車置業的好時機。