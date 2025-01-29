太歲符吉祥物傍身　化減凶力

蛇年犯太歲生肖有4個，分別為蛇、虎、猴及豬。要在犯太歲年減低犯太歲對自身運程的衝擊，各玄學家均有化解之道供參考，當中包括年頭拜太歲，並求一張「化太歲符」傍身，以化減犯太歲的凶力。也有玄學家建議佩戴相應的生肖吉祥物化解負面影響，亦可對應不同方位作擺設，將犯太歲之負能量減至最低。

玄學家李丞責稱，肖蛇者本年宜盡量避免出席負面磁場的地方；宗教若沒牴觸，最好盡早前往所屬的宗教地點，誠心進行敬拜、化煞等，日常應多作善舉，都能助化解冥冥之中的負面影響。同時本年可以太歲符隨身，及選擇經常佩戴「猴形」吉祥物、或五行手串。

玄學家七仙羽提到，犯太歲生肖人士的磁場較差，適宜借助較旺的生肖提供能量，肖蛇人士可多找肖雞、肖牛者聚會，或佩戴該些生肖的飾物。屬猴的人可放鼠及龍的飾物；豬肖則可佩載兔及羊的飾物；屬虎容易遇官非、健康及捲舌是非問題，宜多穿紅衣、在家中東南邊放紅色物品沖淡；亦可與肖兔、肖龍者多聚會。

七仙羽又指，東北方在蛇年為災煞位「非常之衰」，若大門在東北方，全家人容易生病、犯是非官非、工作不順，容易破財。她建議大門可掛銅錢、葫蘆，或貼八卦圖等。她續指，東北除了今年是災煞位，本身亦是代表陰氣、不好的磁場，因此港人亦要避免去東北方旅遊，尤其農曆4月起，料屆時會多地震、交通等問題，亦容易在旅途中不見錢、生病及招陰靈。