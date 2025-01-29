黃牛幕後工程師　返台落網需羈押禁見

台媒周二（28日）報道，台北市一對夫妻多年來利用全台最大售票群組的影響力，販賣黃牛飛，涉及周杰倫等知名藝人的演唱會門票，去年10月被捕。案中負責開發搶票程式的林姓工程師，事後潛逃泰國。林男日前搭機返台過年，結果在桃園機場被警方當場逮捕。檢方複訊後向法院聲請對林男羈押禁見，獲法院同意。

警方指出，案中夫婦分別為43歲的劉男與33歲妻子張女，他們從事黃牛飛活動逾十載，藉由Facebook發布演唱會門票廣告，並引導歌迷加入他們所經營的「全台最大售票LINE群組」。當歌迷匯款至張女的銀行帳戶，夫妻便會將票款兌換為票券，或以面交、郵寄及傳送取票序號等方式完成交易。

除了林姓工程師外，警方調查發現夫妻還找來一名離職銀行行員陳男、一名物流公司主管林男及一名無業的賴女等人，協同以搶票程式進入各大售票平台搶票，再將門票以高價轉賣牟利。除此之外，還有11名成員負責管理票務、轉帳付款和整理資料等工作。

林男接受警方訊問時供稱，他透過程式搶到的門票，會加價500至1,500元（新台幣，約118港元至354港元）不等，轉賣給劉姓夫妻，並由他們進行後續的販售。警方在查扣現場證物後，將案件移交至台北地檢署。檢方表示，案件已涉及違反社會秩序維護法與詐欺等罪嫌，並將依此起訴林男。台北地檢署複訊後，已向法院申請對林男進行羈押，法院已批准。