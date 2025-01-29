洪山菜心禮盒索價18888人民幣　網民調侃吃了能成仙

湖北省武漢市一個蔬菜種植基地在春節前推出一款「洪山菜薹（即菜心）」禮盒，兩棵售價高達18,888元（人民幣，下同，約2萬港元），有網民調侃「吃了能成仙」。種植基地負責人周日（26日）指禮盒裝只是一種營銷手段，「已經下架了，千萬不要再提」。

洪山菜心在武漢洪山區有1,700多年種植歷史，曾獲評為武漢市非遺產品和國際地理標誌產品。內媒周日在蔬菜種植基地發現工人把菜心按照粗幼、長短分揀，秤重後包裝，採摘和包裝的是每半公斤299元（約324港元）和599元（約650港元）。一名女子當時正在基地直播營銷，她指基地每年只種植一季菜心，每季只有10棵會被選作潛在的「菜心王」，最大的菜心前幾年有酒店拍賣出10幾萬元（約10.8萬港元），現在這價格都很正常，客人要下單預訂，才會安排工人採摘。

基地大門外有不少街邊檔販在銷售洪山菜心，與原產地的品種粗度、長度相同，售價約一斤15至20元（約16至22港元）。旁邊另一家寫着「洪山菜薹」的門店內，最貴的產品賣每斤120元（約129港元）。銷售員稱，說到底它還是蔬菜，標價幾千、幾萬「是過分炒作」。