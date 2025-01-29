英媒：四川正建造大型激光核聚變研究設施

英媒周二（28日）公開衞星圖片指，中國正在四川綿陽建設一座大型激光核聚變研究設施，預計會是全球最大的同類設施，可能在核武器設計與能源開發領域發揮重要作用。

美國獨立研究機構CNA研究員埃韋勒斯（Decker Eveleth）指出，衞星圖片顯示綿陽的設施由4個外圍激光實驗室組成，中央為一座實驗大廳，用於容納含氫同位素的目標室，強大的激光將在此引發核聚變並產生能量。

中國的設施布局與美國加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）的國家點火裝置（National Ignition Facility，NIF）類似。NIF耗資35億美元（約273億港元）建成，2022年12月宣布實現「核聚變點火」及能量凈增益，即聚變產生的能量超過激發聚變所需的激光能量。埃韋勒斯估計中國設施的實驗大廳規模比NIF大50%，成為目前全球最大的同類設施。

核政策分析員阿爾伯克（William Alberque）指出，任何擁有類似NIF設施的國家，都可能通過這些技術優化武器設計，並在不進行實際核試下開發新型核彈。根據《全面禁止核試驗條約》，包括中國和美國在內的締約國不得進行核爆實驗，但可進行不引發核反應的亞臨界核試，也可從事慣性約束聚變研究。美國核武研究洛斯阿拉莫斯國家實驗室前主任赫克（Siegfried S. Hecker）表示，對於已停止全面核試的國家，亞臨界核試和激光聚變研究是確保核武安全性與可靠性的關鍵手段，但對於中國僅進行過少量核試的國家，由於缺乏充分的歷史數據，研究價值相對有限，不會造成中美間的巨大差距，不擔心中國在核設施上超越美國。