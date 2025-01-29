港產大熊貓BB下月亮相後改名　當局稱有信心本年旅客人數上升

港府致力發展旅遊業。文化體育及旅遊局長羅淑佩受訪時表示，相信在恢復及擴大深圳「一簽多行」、大熊貓寶寶與公眾見面、啟德體育園即將正式啟用，以及啟德郵輪碼頭停泊回復率已達疫前的73%等因素下，雖然旅發局仍在估算本年訪港旅客人次，但本年旅客數字一定有上升。她又指，自中央贈港大熊貓「安安」和「可可」亮相後，海洋公園入場人數一直上升，預計在大熊貓龍鳳胎寶寶下月與公眾見面後，也能吸引更多旅客。

羅淑佩表示，一對港產大熊貓龍鳳胎寶寶將在下月16日正式與公眾見面，海洋公園已預備好一系列精品，吸引遊客入場。現時公眾都以「家姐」和「細佬」來稱呼一對大熊貓寶寶，羅表示此為牠們的乳名，在最終亮相後，公眾會更了解牠們的性格、特徵和外貌等，屆時再以命名活動為牠們改名。

羅淑佩又稱，去年總訪港旅客人次近4,500萬人次，其中短途客升幅較明顯是來自菲律賓、泰國及印尼，而相關旅客通常是一家大小、或幾家人一起來港，大多會到主題樂園和其他景點遊玩，也會選擇過夜，計劃未來會加強吸引此類旅客。她又強調，本港亦同時銳意開拓長途的市場，除傳統歐美等遊客外，相信中東市場的潛力也十分巨大。

啟德體育園即將啟用，羅指至今多次測試均順利，主辦及參與單位對場地舉辦活動的能力及器材等，都感到相當不錯，而燈光不夠暗、更衣室仍有紕漏等反饋，相信在正式開園時已不成問題，體育園接下來會舉辦更多壓力測試，以迎接3月底的國際七人欖球賽、以及4月的「Coldplay」演唱會。