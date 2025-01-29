花車巡遊前先街頭派對　舞龍魔術肚皮舞等18個團體輪番上場

賀歲盛事花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將在今(29日)晚上8時開始。正式表演前約傍晚5時半，尖沙咀廣東道夾道已經企滿人。不少人似乎年年都會來看，準備好櫈仔休閒地坐下等候，「十分梳乎」。匯演開始前約傍晚6時，有18個本地表演團體為現場觀眾熱身。

先有中國香港中國國術龍師總會舞龍舞獅，兩旁觀眾伸手摸龍珠、獅頭。再有魔術團表演凌空升起木枱，小舞蹈員大跳可愛蛇舞，另有管弦步操團表演南韓熱門舞曲《APT.》惹來觀眾歡呼及歡笑，身體不知覺下隨音樂舞動。再有美女冒着寒冷在街道上大跳中東肚皮舞，以及花式跳繩表演，為觀眾「暖身」。人人亦舉起手機拍照，不少亦準備自拍棍高抄，避開人頭拍片影相。

觀眾吳先生與家人一同來觀賞女兒有份參與的樂器表演。他讚賞熱身表演均很有動感、很熱鬧，最喜歡一個馬戲團妝扮的雜耍表演，尤其演山用上徐小鳳「喜氣洋洋」的音樂，極具賀歲氣氛。他提到下午4時半已到達尖沙咀霸位，稍後打算帶家人去吃飯好慶功。

陳女士與兒子Gerald亦在下午4時半到場，很期待8時的正式表演，又說即使要等4小時有點累亦不介意。Gerald認為熱身表演之中，花式跳繩最好看，指自己亦是花式跳繩愛好者，相信表演動作容易學習。至於會否想來年參與巡遊表演，他則說怕醜，不敢在太多人前表演。