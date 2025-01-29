動感花車表演吸睛　市民狂歡夾道助興　旅客讚似開派對

踏入大年初一(29日)晚上8時，賀歲盛事花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」正式開始，9輛充滿地道元素的花車、28支海內外表演團隊先後登場在尖沙咀載歌載舞。有內地旅客指最愛看法國現代芭蕾木偶表演，欣賞其高難度動作；另有旅客喜歡西班牙狂舞表演，指舞蹈員頭飾很美。

經過一輪街頭熱身派對表演後，廣東道沿路企滿市民及旅客，迎接匯演之夜的高潮。打頭陣的國泰先由一眾機艙服務員等勁歌熱舞，並持着以多種書法呈現的揮春向大眾拜年。巡遊表演隊伍經過載歌載舞時，現場歡呼尖叫及拍掌聲不斷，表演人員則回以揮手及擊掌。

內地旅客李女士表示，花車巡遊感覺很好，過往未曾試過近距離觀賞表演，最喜歡西班牙狂舞，舞衣閃亮精緻，尤其頭飾華麗奪目，亦喜歡「LINE FRIENDS」花車，人物角色很可愛。她提到，本來已打算來港旅遊，當知道今晚有花車巡遊，便改行程前來。印度來港5年工作的Parvez則喜歡阿根廷激樂舞蹈團表演，指是首次看此類型表演，又說環境氣氛十分震撼「Wonderful」，未來會再來欣賞。

另一深圳旅客戎小姐指，喜歡法國現在代芭蕾，因為舞蹈員要踩高蹺，難度很高，又讚匯演好像開派對一樣，玩得很開心。她又提到，已經來港玩6天，去了蘭桂坊、旺角尖沙咀等地遊玩，喜歡香港中西文化的氣氛，打算明晚看完新春煙花後離開，認為未來會再來。

俄羅斯旅客Elena表示，最喜歡德國踩高蹺表演，高難道得來又動作優雅。她透露今次特意趁新年來港玩3、4日，今日欣賞花車巡遊及明天看煙花，感受新年氣氛，亦會去探望朋友。