東方日報A1：恐怖新正頭　神秘祭祀　貓屍斬首

乙巳蛇年大年初一，本港便揭發駭人聽聞的恐怖虐畜案！昨日上午，一名中年男子在元朗上攸田村村口空地，赫見一個染血的黑貓頭顱連頸部被放置在一個鐵盆，旁邊有懷疑祭品，有人在生果上分插香燭及香枝，不排除進行神秘祭祀。據悉經初步檢查，遭斬首的貓咪屬成年唐貓，死因及死亡時間有待確定。執法部門經調查後，把案件列「殘酷對待動物」，正設法追緝虐貓狂徒及追查犯案動機，至於貓咪屍身暫未尋獲。

昨日上午11時許，一名姓曾（49歲）男子，在上攸田村晨跑期間，察覺村口一處空地放置有一個銀色鐵盆。他好奇趨前查看，赫見盆內擱有一個黑貓頭顱連着頸部，旁邊插上香燭等物品，由於懷疑有人以貓首作祭品，在新正頭大年初一進行血腥祭祀儀式，遂慌忙報案求助。

警員接報到場調查，在上址及附近一帶展開搜索，同時翻查村內的閉路電視錄影片段了解，惟暫未發現貓隻屍身及懷疑涉案人士。愛協督察昨早到達案件現場協助調查，執法部門已把案件列為懷疑「殘酷對待動物」個案處理，現場檢走一個貓頭及小量毛髮。愛協督察與警員曾於附近地點作巡查，惟暫時未有其他發現。據悉經初步檢查後，相信遭斬首的黑貓為成年唐貓，其死因、死亡時間及確實年齡有待確定。

記者現場所見，涉案的鐵盆被擺放於村口的自動車閘旁邊，長約12厘米的貓頭連着頸部則放在盆中，該貓頭尚有血漬，但未見有腐爛迹象，初步估計屬新鮮屍體。另外，鐵盆兩側放有分成兩半的蘋果，其中一半插上香燭，另一半則插上香枝，根據附近環境及相關物品的狀況，推斷有人曾經進行拜祭，惟祭祀儀式的內容及目的，則顯得撲朔迷離。

據附近村民表示，村內平日較少閒雜人出入，而在本周二年廿九晚上，亦沒有察覺有任何異響等情況。該名村民本身飼養多隻貓狗，但他指愛寵較為害怕陌生人，不太擔心會被生暴人接近；而他在村內居住多年，鮮有聽聞罪案發生，因此並不擔心村內治安。

本港過往曾發生牽涉動物祭祀的殘酷案件。2021年，有人在社交平台開設帳戶，自稱可提供占星、靈媒及巫毒服務，幫助男女復合、感情升溫、誘惑性愛、快速拍拖等，惟該巫術儀式索價兩萬元，並且需要使用動物的活體奉獻，更表明「殺得愈多愈好」。該帳戶亦上載多張血腥照片，攝下兔子被割喉放血、白老鼠被分屍等惡心景象。執法部門經調查後，拘捕一名自稱占卜師的大專男生、3名女顧客及一名男顧客。被捕人士被控共9項「殘酷對待動物」等罪名，該名男生最終被判入更生中心；3名女子分別被判120小時社會服務令；一名男子被判100小時社會服務令。

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