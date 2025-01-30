尖沙咀食肆遭淋油　疑涉頂讓糾紛

今晨(30日)9時44分，尖沙咀堪富利士道1號地下一間餐廳營業期間，被歹徒闖入向店內淋潑灰色油漆，其後奪門而逃。職員不及制止，店內櫃枱、桌椅、職員及食客均被潑中，負責人無奈報案求助。警員到場調查，初步將案列作「刑事毀壞」跟進，並觀看附近一帶閉路電視了解案發經過，初步相信涉案人士包括一名負責淋油及一名負責「睇水」的男子，正追緝他們歸案。

店東女兒林小姐指，父親曾於附近另一間同類型食肆打工三十多年，疫情期間該店店東經營不善，遂以38,000港元頂手費將舖面頂讓及林父，及後林氏一家合力經營，捱過疫情後生意轉好，未料至去年租約期滿，上手東主懷疑「使橫手」，向業主加價搶回舖位，並企圖「撬牆腳」私下聯絡舊伙記過檔，經一眾伙記轉告林氏一家始知事件，遂於去年8月起搬至上址繼續經營。

雙方其後續有糾紛，包括舊東主懷疑不滿原舖設備損耗，三番四次責怪林氏一家企圖推卸責任，有人又懷疑不滿對方生意較好，曾於去年10月有不明陌生男子闖入餐廳，狠摑林小姐一巴後施然離去，當時在場食客均被嚇倒。至於今次淋油事件，林小姐指近期店內閉路電視毀壞，不排除有人有預謀委託他人作案，指自己一家人光明正大做生意，說至痛處更聲淚俱下，坦言此時已經「心累」，希望執法部門能將歹徒繩之於法。