一橋連三地　港珠澳大橋成熱門跨境出行通道

內媒周四（30日）報道，踏入春節假期，港珠澳大橋預計迎來客流及車流「雙高峰」，隨「港車北上」和「澳車北上」便利通關政策持續深入推進，內地赴港澳「個人遊」城市不斷擴容，疊加珠海赴澳門旅遊「一周一行」新政影響，港珠澳大橋憑藉「一橋連三地」便利交通優勢，成為春節期間內地及港澳居民跨境出行的熱門通道之一。

報道指，港珠澳大橋正加速興建經貿新通道，大橋口岸與港澳機場、周邊港口、物流園區的連動更趨緊密，輻射帶動作用持續增強。珠海某外貿企業關務經理何祚文介紹，自從大橋口岸可以24小時通關，從海外採購的緊急物料空運到香港機場後，當天就能在珠海工廠上線和生產，去年的營業額同比增長10%。

自大橋開通以來，經大橋口岸進出口貨物的收發地已到達全球逾230個國家和地區，去年經大橋口岸對東協、拉丁美洲、非洲進出口貨值年增達27.7%、47.1%及30.9%。港珠澳大橋海關副關長汪沛洋指，大橋口岸進出口總值從0元到5,000億元（人民幣，下同，約5,435億港元）用時4年，從5,000億元到突破1萬億元（約1.09萬億港元）用時2年2個月，大橋外貿通道的活力得到持續釋放。