全國鐵路料今發送950萬旅客　短途探親旅遊流較突出

周四（30日）踏入春運第16天，中國國家鐵路集團有限公司宣布，當天全國鐵路預計發送旅客950萬人次，計劃加開旅客列車317列。相關數據顯示，鐵路客流主要以短程城際探親流及旅遊流為主。整個春運為期40天，至下月22日結束，全國鐵路預計發送旅客5.1億人次，每日平均發送1,275萬人次。

內媒報道，預計公路人員流動量周四將超過1.8億人次，自駕旅遊出行人數亦逐步增加，部分熱門景區周邊開始出現車流集中現象；水路客運量則預計約65萬人次，主要以水上旅遊為主；民航方面，預計旅客運輸量206萬人次，飛行航班超過1.7萬班，較周二（28日）均有成長。春節期間，海南將迎來旅遊旺季，預計三大機場旅客吞吐量超過165萬人次，機場等部門透過增加停機位、調整寬體機投放等方式加強運能供給。

另一方面，不少市民選擇節日期間到景區和公園參觀和閒逛，其中北京市園林綠化局指，全市公園春節期間推出175項生態文化活動，周三（29日）即大年初一共接待遊客72.99萬人次；浙江杭州靈隱寺亦堆滿人潮，有執勤警員巡視期間，拾到38張來自不同省市的遺失身份證，遂設立臨時失物招領處，並主動聯動派出所指揮室主動聯絡失主，目前已成功歸還16張；陝西西安市秦始皇帝陵博物院周三的春節部分門票也已售罄，博物院不僅延長了開放時間，且在假期高峰增加門票總投放量，強調博物院已實施分時預約和錯峰參觀措施，呼籲民眾提前預約門票。