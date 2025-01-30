53的士司機被記分　首隊的士車隊有望3月營運

「的士司機違例記分制」於去年9月實施，至今共有53名司機被記分，當中38人被記10分，主要涉及兜路、濫收車資和拒載，暫時未有司機被記滿15分而需要停牌。當局又稱，第一隊的士車隊有望3月開始營運，會在車隊管理、預約平台和服務等多方面把關。另外，政府於農曆新年期間將加強執法，重點打擊非法營運的「黑的」，提升市民及旅客對的士服務的信心。

政府批出5份的士車隊合約，車隊要最遲在今年7月底前投入服務。運輸及物流局長陳美寶指，有關準備如火如荼，首隊車隊有望在3月開始營運，運輸署會在車隊管理、電子支付系統、預約平台等多方面進行監管，確保服務質素。她期望通過運輸署與車隊緊密溝通和監管，提升的士服務，並作為的士業界「領頭羊」。

她又提到，期望的士車隊起示範作用，有助當局爭取全港的士在兩方面與車隊看齊，包括今年內立法要求的士提供電子支付方式，並在2026年內立法要求的士在車廂安裝攝錄系統。當局認為社會對建議反應正面，的士業界亦都支持，下一步會研究尋找合適攝錄系統供應商，以及存放數據中央平台的承辦商。

就規管網約車方面，政府去年7月公布規管網約車平台初步調研結果，當局指會繼續審視海外經驗，交通諮詢委員會的工作小組，預計本月中旬約見的士業界及網約車平台聽取意見，運輸署亦會調查乘客需求，目標今年內提出規管網約車平台相關立法建議，進一步諮詢社會意見。

市民疫後外遊需求殷切，本港去年航班升降量超過36萬班次，乘客量達5,310萬人次，兩者均比前年增加超過30%。隨着機場三跑系統啟用，當局指會做好歐美傳統主要航線，又會發展東南亞和其他新興市場航線，並拓展一帶一路以至非洲和南美航線，加強本港競爭力。