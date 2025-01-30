連續5天通報 15名公職人員涉酒駕賭博及違規使用公車

雲南省紀委監委從周日（1月26日）至下周二（2月4日），連續10天採取「先曝光、後核查、再處理」的方式，對黨員、公職人員涉嫌酒駕、賭博問題和違規使用公車、私車公養問題進行集中通報曝光。

周四（1月30日），雲南省紀委省監委通報了1宗涉嫌私車公養問題和2名黨員、公職人員涉嫌酒駕問題。通報稱，春節「四風」問題監督檢查發現，曲靖市沾益區白水鎮人民政府工作人員張雙喜利用工作之便，使用公務用車加油卡給其私車加油4次，合計金額1126.05元人民幣（約1,223.6港元）。另外，魏玉朝，楚雄州楚雄市東瓜街道辦事處經濟發展辦副主任，1月14日晚因涉嫌醉酒駕駛機動車被公安機關查獲；楊明霖，中共黨員，昆明市宜良縣北古城鎮陳家渡社區黨委書記、居委會主任，周日20:56因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲。

這是雲南連續5年在春節期間集中通報酒駕、賭博等典型案例。此前4天，雲南省紀委監委已連續曝光四批黨員、公職人員涉嫌酒駕、賭博和違規使用公車、私車公養問題。5天來，已有15名黨員、公職人員被曝光。