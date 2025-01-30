東網踢爆東涌非法兜售纜車票　部門唔踢唔郁今「放蛇」拘兩人

東網日前踢爆東涌有人無牌販賣纜車票，讀者指過去多次向政府部門投訴，但部門一直「唔踢唔郁」，情況未見改善。食物環境衞生署與執法部門大嶼山北分區於今日(30日)在東涌美東街展開反無牌販賣聯合行動，期間派員喬裝顧客到上址攤檔蒐集證據，發現一男一女正在販賣昂坪360纜車票，食環署人員隨即以無牌販賣及在公眾地方造成阻礙拘控2人。

被捕者分別為49歲男子及21歲女子，均持有香港身份證。行動中，食環署人員檢獲纜車票兌換券、價目牌、金屬摺枱及八達通流動收款機等物品。食環署又指會繼續與各相關機構和部門進行商討，研究從纜車門票的源頭着手，以遏止無牌販賣纜車票活動。

昂坪360亦回應指，自2023年起發現有人非法兜售門票，已經向相關政府部門反映問題。有關部門曾在2023及2024年進行兩次行動，驅逐非法兜售纜車門票人士。他們又說曾發現多次有人於網上銷售平台不同時間進行可疑的大手交易，已多次要求相關平台取消可疑交易，並凍結相關帳戶。最近於本月，亦先後凍結了兩個在不同網上平台的可疑帳戶。惟有關人士繼續從不同網上平台，持續申請新帳戶以購入門票，並再作轉售。

昂坪360又說，為避免賓客困惑，已在東涌纜車站當眼處豎立告示，並播放廣播，提醒賓客切勿光顧無牌兜售，應循正規途徑購買纜車門票。

投訴人早前向東網指，曾向執法部門及食環署反映，惟遭冷待。食物環境衞生署當時證實過去一年，在該處就無牌販賣作出3宗拘控。換言之4個月才拘1宗個案。