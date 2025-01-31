西北迎是非星戰爭政鬥不停　東北接災瘟星多起人禍疫情

龍年全球受到戰爭、天災及重大交通事故陰霾籠罩，當中年尾接二連三的空難事故，令熱愛旅行的世人心存恐懼。來到2025年乙巳蛇年，世界是否達致和平，天災人禍會否逐步減少，全球人民豐衣足食？多名玄學家均指蛇年全球運勢未許樂觀，三碧是非星飛到俄烏等西北方之地，即使停止大型戰爭，小型軍事及政治鬥爭仍不斷。而四綠文昌星飛到西方，預料美國主義抬頭，政經會以美國優先，其他國家應避其鋒。天災方面，蛇年既有五黃災瘟星飛到東北，二黑病符星飛到中宮，預料流感、病毒或災禍重現，牽連甚廣。

蛇年改變最大的國際格局，莫過於特朗普重掌美國。玄學家方海閱直指，蛇年四綠文昌星飛到正西方，此星代表功名成就、名望名氣等。對中國而言，美國在中國的西方，亦即代表美國總統換屆，特朗普重新執政後，美國在國際上說話更有分量。

大美國主義抬頭，政經更以美國優先，其他國家惟有順其道而行，先避其鋒，後再而見機圖利。中國不能只靠出口歐美國家提升經濟，因此努力經營一帶一路、與非洲等國家經濟合作。內部則以穩經濟為主，外局大環境動亂多變，流動資金緊絀，惟有以政策手段提振經濟。

不過，玄學家雲文子卻指美國的奇門卦象為「從魁」乘「天空」帶「害絕」，代表美國運勢未好轉，即使總統換屆後，經濟明顯衰退在2025年將倍增，可能導致失業率嚴重飆升，為未來社會帶來更深層的矛盾和更大的不平等。政府抑制通脹所需的緊縮力度遠不達標，採取拯救經濟的措施執行乏力，隨着收益下降，已經遭受重創的股市可能會進一步下跌。

玄學家七仙羽就認為，特朗普做事「出其不意」，無人能猜到他下一步棋如何走，例如他在2019年曾批評比特幣是人用來犯罪、洗黑錢的工具，但最新已改口，說比特幣可用來作財政儲備。

中美關係方面，另一玄學家李丞責就指，代表中美關係的《易經》卦為「坎為水」，代表廣泛溝通，加強交往，關係邁進之狀況，可理解為因會晤而起化學作用，令局面得以昇華。他又稱，美國位處中國的西邊，西邊今年有「文昌」星，似乎有新規條會產生，但認為未必影響很大。

龍年在世界部分地方仍有戰火，當中俄烏戰爭已持續多年仍未結束。方海閱指，蛇年三碧是非星飛到西北方，此星代表爭鬥，俄羅斯、烏克蘭等地區位於中國的西北方，代表即使停止大規模戰爭，但小型軍事、政治的爭鬥仍然不斷。而他亦指要留意五黃災瘟星飛到東北部，恐怕中國東北部、南韓、日本北部、美國阿拉斯加、加拿大一帶今年會有較多天災人禍。

七仙羽亦相信俄烏以至以巴戰爭都會有喘息的機會，但不會完全停止。她又預測歐洲今年會爆瘟疫。她提到現今人類不斷互相報仇爭鬥，不夠善良愛心，又持續破壞環境，每隔10年便會再有大事發生，是人類貪瞋癡共業而成。

李丞責分析指，九運內五黃的位置應該是西、西北、西南和東北，若以今年看，因為五黃位正處東北。五黃是災星，通常代表意外戰亂，現在看東北方，尤其是南韓比較麻煩。五黃及三碧代表容易吵鬧，而三碧和五黃的西北方意味着人禍和戰爭，所以西北的地區會比較麻煩，預料俄羅斯和烏克蘭今年會繼續戰爭，他希望世界可以和平，不過看圖像似乎又未有那麼快可以了結。