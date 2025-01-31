東方日報A1：車公靈籤　厚祿須削誡官吏　貴人未見經濟悲

昨日是乙巳蛇年大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強為香港蛇年運程求得第二十四號中籤，亦是連續8年求得中籤。該籤籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」，解曰「不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福」。劉解籤時指當局不要貪心，財赤需要貴人幫忙。解籤師傅拆解籤文時指籤文意思是讓市民「自求多福」，政府不應辦太多對經濟無益的盛事；官員、公務員應自動減薪一半，不能讓市民捱餓，直言：「市民食草啊？」又指現時貴人未出現。另外，沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第八十二號下籤，解籤師傅直指籤文「衰到無人有」。

一眾地區人士昨晨6時許抵達沙田車公廟，為香港求取靈籤。儀式於8時舉行，按照傳統，劉業強經過一跪三叩首及上香參拜等儀式後，為香港蛇年運程求得第24號中籤，亦是連續8年求得中籤。他解籤時指，當局要做好事及做對事，不要貪心。現時政府財赤，需要貴人幫忙，預算案要支持經濟發展，但要按籤文所言，不可以貪心。他希望當局量入為出的同時，顧及基層及中產，亦要投放資源做實際的事情。

車公廟解籤師傅陳天恩居士拆解籤文，指籤文意思是讓市民「自求多福」。他解釋，現時香港經濟非常平淡，政府不應搞太多「唔等使」、對經濟無益的盛事，舉例早前當局舉辦盂蘭勝會，反問：「佢（政府）識搞咩？」他認為現時市民受衝擊，舉例長者乘車優惠「兩蚊都要Cut（減），老人家幾傷心呢？」他認為所有官員、公務員應該自動減薪一半，不能讓市民捱餓，直言：「市民食草啊？」

他又舉例早前議員乘搭商務客位前往日本考察，勸喻政府不要浪費。股市、樓市方面，陳認為只會繼續跌，大約10至20%。他指現時市民資金不多，賣出多過買入。單靠夜繽紛或是內地旅客、大熊貓經濟等措施拯救經濟是笑話，北部都會區亦難以對經濟有重大幫助。對於籤文第三句「若得貴人相勉力」，他認為現時貴人未出現，真正能幫助香港的是外國投資，但不要像早前「中東王子」那樣一走了之。

另一解籤師傅陳聖雲則認為，本港經濟有來自世界各地的貴人助力會向上發展，但同時可能會有不好的東西出現，例如要防範「太空油」毒品、緬甸詐騙園區之類的罪行，需要靠政府帶頭。他認為籤文「只為貪心惹是非」，是指緬甸詐騙園區，只要不貪心就不會有事。

至於莫錦貴為沙田區蛇年運程求得第八十二號下籤，籤頭是「姜太公渭水艱難」，籤文為「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃」。解曰「出入謹慎，凡事小心」。翻查紀錄，2019年即己亥豬年，地區人士同樣為沙田區求得八十二號下籤，同年，本港爆發反修例衝突。陳天恩直指「沙田仲有19年衰」，因為沙田的地位已到盡頭、進退兩難，發展地區盛事只會拖累本港經濟發展。他指籤文「衰到無人有」，經濟完全崩潰，沙田居民只有付出，沒有收穫。他總體上建議金錢上切勿揮霍，本港未來20年也不是很好。而陳聖雲則認為，下籤只是指導沙田區未來應配合香港整體形勢。

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