炮兵多次逾假未歸　母舉報吸食太空油

台媒周四（30日）報道，服役於陸軍六軍團某部隊炮兵的孫姓士兵去年8月入伍後，因多次逾假未歸遭禁足處分未改善，部隊發現異狀通知家屬。孫母暗中觀察後，發現兒子吸食俗稱「太空油」的新興毒品依托咪酯，嚇得立刻向部隊回報，並大義滅親，向新北憲兵隊舉報，憲兵隊報請檢察官指揮後，持搜索票前往孫員家中搜索，當場在住處查獲喪屍菸彈，依照毒品罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，孫姓士兵在去年8月入伍，但在10月份休假時逾假未歸，遭到部隊禁足10日處分。未料孫員並未悔改，12月底休假再度逾假未歸，經部隊發布離營通報後，新北憲兵1月4日前往孫員家中將他逮捕，部隊決議予以禁足悔過15日處分。

但孫員因行為異常，部隊為避免意外，特別聯繫孫員家人協助了解其休假生活狀況，孫母觀察後，竟發現兒子吸毒，立刻大義滅親，通報部隊及新北憲兵隊。憲兵隊獲報後，報請檢方指揮偵辦，前往孫員住處搜索，當場查獲8顆喪屍菸彈，事後依持有二級毒品罪移送台北地檢署。檢察官訊後，諭令孫兵5,000元新台幣（約1,185港元）交保侯傳，吸毒部分待驗尿結果再議處，為避免毒品流軍中，憲兵隊與檢方將持績追查毒品來源。