釜山航空赴港客機起火事故取回黑盒　難追究乘客責任

南韓釜山航空赴香港、航班編號BX391的空中巴士A321客機，周二（28日）晚在釜山金海機場停機坪準備起飛時機尾起火，機上176人緊急撤離期間7人受傷。南韓國土交通部航空鐵路事故調查委員會已取回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，將與法國調查員聯合調查事故起因。專家周四（30日）指出，即使火災起因於充電器，也難追究乘客責任。

航鐵委周四與釜山警察廳、釜山消防災難本部、國立科學搜查研究院召開聯合勘查預備會議，因應客機兩翼載有3.5萬磅的航空燃油，討論如何保障現場安全。會後相關機構人員前往事故現場，了解勘查工作所需的安全保護措施和事故後客機的狀態，以確認是否可能開展勘查。航鐵委表示，勘查過程中如再起火，可能引發爆炸，因此有必要事先研討和採取安全措施。

法國逾10名事故調查委員會工作人員同日抵達金海機場參與調查，因涉事客機為總部設在法國的歐洲空中巴士公司產品。分析指，即使今次起火原因確定為乘客攜帶至客艙的充電器或電子設備，但也難以追究乘客責任。一名警員指出，如根據規定被乘客帶入客艙的充電器或電子設備起火，就無法採取處罰乘客的措施。