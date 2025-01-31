針對DeepSeek網攻升級　意大利同步封鎖調查

內地科企奇安信發布消息稱，周四（30日）凌晨監測到針對中國人工智能（AI）模型DeepSeek線上服務的網攻烈度突然升級，其攻擊指令較兩天前暴增上百倍。意大利數據保護機構同日表示，已封鎖DeepSeek，原因是其對個人數據的使用缺乏透明度。

意大利數據保護機構發聲明指，為DeepSeek提供聊天機械人服務的中國企業所提交的資訊完全不足，因此決定立即封鎖該應用程式並展開調查，以保護意大利用戶的數據安全。該機構特別關注DeepSeek收集哪些個人數據、數據來源、用途、法律依據，以及這些數據是否儲存在中國境內。澳洲財長查默斯周三（29日）亦呼籲公民，在使用DeepSeek時必須謹慎。

另外，奇安信Xlab實驗室監測發現，針對DeepSeek線上服務的網攻烈度升級，觀察到至少有兩個僵屍網絡參與，共發起兩波次攻擊。該實驗室安全專家指出，最開始是SSDP、NTP反射放大攻擊，周二（28日）增加了大量HTTP代理攻擊，周四凌晨開始僵屍網絡進場，針對DeepSeek的網攻層層加碼，攻擊手段愈來愈多，防範難度亦愈來愈大，令DeepSeek面臨的安全考驗日益嚴峻。