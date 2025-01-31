學者促政府勿削科研投資　指疫苗研發可應對疫情亦有助經濟發展

政府財赤近升億，各方面開支面臨削減，多名學者早前提交意見書，促請政府不要削減對高等教育、人才培訓和科研投資。港大醫學院院長劉澤星今日(31日)接受電台訪問表示支持有關意見書的說法，指本港醫學科研成績卓越，若只因現時財赤便減少投資和科研工作，會浪費長久以來的努力，因此希望政府繼續支持科研基金，科研學界也可以多與相關產業機構合作，增加經費來源。

劉又指，過去新冠疫情對本港經濟打擊大，將來的打擊可能會倍增，因此，現在就要做好準備，香港在疫苗科研基礎很好，如果再加多點投資推動本地研發，不但可以應對疫情，也可以將疫苗外銷到海外，幫助經濟發展，政府應看準本港科研優勢增加投資，這是經濟轉型的其中一個途徑。另外，與傳染病相關的研究，以及因應人口老化而產生的不少疾病，例如心血管病，也是非常值得投放資源進行更多研究。基層醫療亦同樣重要，是相對成本較低但高效益的科研項目，研究分析出的大數據有助醫療政策和疫苗推廣。

「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」去年第四季在河套深港科技創新合作區香港園區開幕，並由港大醫學院負責營運，劉指試驗所能提供一個平台，統籌本港公私營醫療研究機構，進行臨床研究工作，包括把部分程序統一進行，整體時間便會加快。科研項目研究涉及投資，亦要進行篩選病人的工作，但一般研究人員未必清楚當中程序，亦未必有足夠時間去做這類工作，故期望日後的臨床試驗所，可以在這些地方提供協助。

臨床試驗所其中一個研究項目為港大自主研發的愛滋病疫苗研究，劉指愛滋病疫苗由計劃、至開展第一期、再進入第二期研究需時10年，希望臨床試驗所協助科研團隊接觸更多醫療和監管機構，理順第二期研究，又指試驗所據他所知，很快會在廣州的醫院開展愛滋病疫苗第二期研究，將有助加快再擴展至第三期和申請註冊。