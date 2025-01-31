聲稱唔見鎖匙周圍借錢　大批街坊做咗善長仁翁

《東呼》接獲觀眾報料，指大圍新翠邨有住戶多次以「遺失鎖匙，要找鎖匠」為由借錢，並留下真實聯絡資料，惟有借卻鮮有還，催數則封鎖。有區議員指，已接獲苦主反映，除將懷疑被詐騙個案收集交予執法人員外，亦與房屋署聯絡，房署亦已貼出告示，提醒住戶「防騙」。有律師指，事件可能有刑事成分，詐騙罪最高刑罰14年監禁。《東呼》電話聯絡被指借錢不還女子，她未有正面回應事件，僅表示「再講就告誹謗」。

苦主陳小姐（化名）早前借出350港元，一直未能追討欠款，報警求助亦未有進展，無助下於社交平台公開事件，原來竟然有更多苦主。陳小姐表示，大家都是在屋邨內的的士站或公園遇到該女士，對方以不同藉口博取同情，例如聲稱遺失鎖匙、無法提款、家人正在上班等藉口，急需借錢。對方甚至展示駕駛執照、「房署繳費通」卡等個人資料，讓人相信可以上門追討。陳續指，在網上召集其他受害者後發現，有多人在去年8月、10月、11月及12月遭遇同一行騙手法。

另一苦主張小姐（化名）亦有類似經歷，她憶述曾在深夜時分，在新傑樓停車場遇到一名女士，對方聲稱遺失鎖匙和手機，無法回家，向她「賣慘」借錢，張小姐和男朋友合共借出400港元，並約定翌日見面還款。然而，接近約定時間時，張小姐多次致電對方卻未接聽；而上門後，對方卻聲稱未醒，並表示已轉帳還款。經檢查後，張小姐發現並未收到款項，對方卻展示一個App的畫面，誤導她相信已完成轉帳。張小姐經多次追討，最終討回款項。事後有苦主到房屋署投訴，雖然房屋署未有向對方進行扣分等懲處，但就於各座大堂貼出告示，提醒住戶切勿被騙。

沙田區議員鄧肇峰指已就相關情況聯絡執法部門，但執法部門難以將之歸類為詐騙案件，或是單純借錢不還。執法部門現正嘗試聯絡該名女士，但對方拒絕接聽電話，難以作出任何跟進。鄧表示將加強區內宣傳，收集更多懷疑詐騙個案的資料並交給執法部門，亦與房屋署聯絡，提醒區內居民小心以借錢為名的詐騙。他希望透過收集更多證據，讓房屋署能夠針對該名女士懷疑不當甚至懷疑詐騙的行為，以減少居民受騙的機會。

執業大律師陸偉雄指出，事件中該女士使用真實地址和電話借錢，看似只是一個借錢不還的個案，惟可能隱含刑事成分。他建議，受影響人士應報警，因該女士並非只向一人借錢，而是使用同一藉口向不同邨民借錢，明顯是行騙行為，屬於行騙罪或詐騙罪，最高刑罰14年監禁。他又指，儘管借款金額不大，受害者仍可到小額錢債審裁處處理，該處可處理少於75,000港元的金錢訴訟或紛爭，且不需律師代表。

《東呼》致電事件中「經常失匙」的女士，希望向她了解事件，惟對方並未有正面回應事件，更聲言再說就控告誹謗。究竟被人指控的「經常失匙」女士、「被一借沒回頭」的街坊、深入了解事件並已將個案資料交予執法人員的區議員，以及於各座大堂貼出告示提醒住戶切勿被騙的房屋署，誰是誰非呢？有新消息《東呼》再為大家跟進。