賀年糕點煎炸食物難消化　中醫推介去膩湯茶按穴位

過年過節少不免要食傳統糕點，例如年糕和蘿蔔糕等，但不小心食太多，好容易消化不良引起「食滯」，對腸胃造成負擔。香港註冊中醫師許天靖接受《東網》訪問時表示，糯米較難消化，如果吃過量難免會出現飽滯，建議先少吃，並可按壓穴位、煲食療或湯水，有助紓緩不適，讓脾胃功能有時間復原，但亦提醒市民「如果唔舒服症狀維持一段時間，可能一兩天」，應該立即求醫，不要再靠食療或穴位去解決。

為甚麼節日聚餐後，經常會感到胃氣脹及飽滯？許醫師解釋，因為大家在新年聚餐時，通常會短時間內進食過量的高油脂食物，但身體都有一個保護機制，你吃得太飽太膩，「其實佢會有反應畀你」，吃多了會令腸胃負擔增加，令人疲倦、失眠、昏昏欲睡、胃口欠佳、難以集中精神工作、有不正常肌肉痠痛或心跳太快，以至焦慮、空虛或容易發怒等。

農曆新年期間有不少煎炸油膩食物，瓜子亦屬燥熱食物，進食過量難以消化，造成脾胃損傷，出現食滯情況。許醫師指很多煎炸食物均比較油膩，應適可而止，但每個人的體質不同，「有啲人可能一件半件已經上火、喉嚨痛、口乾、便秘、瞓得不好」，她建議首先減少進食，並可以煲食療或湯水助紓緩不適。

許醫師指針對飽滯人士推介茶飲及湯水，可以自製酸梅湯，材料有山楂、谷麥芽、烏梅、甘草，以及冰糖，再加2公升水，將所有材料同煲30分鐘即可，但胃酸過多者和孕婦小心飲用。另一款山楂桔餅茶包括山楂、生薏米、桔餅，同煲45分鐘即可，以上皆可消食化滯袪濕。她又稱不同的穴位按摩5至10分鐘，有助紓緩脹氣，例如按壓小腿前外側，外膝眼下3寸的足三里穴位，以及位於肚臍旁開2寸的天樞穴。

她又指油膩煎炸食物會影響脾胃外，亦加重人體內的熱氣，人是會容易上火，有機會影響睡眠質素，尤其是女性「唔夠瞓都容易心情不好、脾氣暴躁」，會建議煮木瓜雪耳糖水，藥材包括木瓜、雪耳、百合、玉竹、生薏米、無花果，做法將2公升水煲45分鐘，加入適量冰糖即可，有助養陰潤燥通便。

不少人在節日開餐亦會飲用酒精飲品，中醫師建議酒精要適量，因為本身酒精屬於濕熱，「喝多咗會傷肝」，若喝了大量的酒，就要找解酒藥，若喝完酒出現頭暈或嘔吐等症狀，可以煲一些健脾胃的湯水，例如陳皮普洱茶，村料是將洱、陳皮泡茶用，以沸水泡茶飲用，但需注意不宜大夜飲用，或只飲用陳皮水，以免影響睡眠。

不少人於假期會放縱捱夜。許醫師則稱，人的最佳的睡眠時間應該是在晚上11時，「呢個時間有肝臟排毒功能，如果唔能夠係呢個時間瞓覺就差一啲」，睡覺是在養陽氣，若陰陽不平衡，陰處於低下的狀態，陽氣比較旺盛，故容易出現上火，可煲陳腎菜乾煲豬骨湯水，健脾清熱消滯，材料包括菜乾、鴨腎、陳皮和紅蘿蔔、南北杏、豬骨、蜜棗和新鮮大白菜，同煲1.5小時即可。