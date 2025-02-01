內地中東部雨雪持續　明起冷空氣來襲

內地中央氣象台周六（1日）預報，當天至下周日（2日）中東部地區大範圍雨雪持續。恰逢春運返程期間，下周日至下周一（3日）冷空氣將南下並為中東部帶來大範圍降溫，大部分地區氣溫下降4℃至6℃，西北地區東南部、華北北部、東北地區、江南東部、華南等地部分地區下降6℃至8℃。

中央氣象台提醒，周六甘肅、陜西、河南、湖北等地持續降雪，部分地區累計降雪量較大，新增積雪明顯，公眾需注意雨雪天氣帶來的道路積雪、結冰等對交通出行不利影響。北方未來數天受積雪和冷空氣影響，氣溫持續偏低，北京7天內氣溫總體維持在0℃左右，東北地區多地最高氣溫頻繁處於零下10℃以下，最低氣溫則多不足零下20℃。南方部分地區陰雨持續，周六至下周日最高氣溫10℃線將快速退至江南南部，其中安徽、湖北、湖南、江西等地體感反差較大，不少地方最高氣溫將從15℃以上降到個位數。

受瓊州海峽大霧影響，周六清晨6時，廣東省湛江市徐聞港、海安新港客滾船暫停出港作業；海口秀英港、新海港海峽輪渡停航；海口南港、徐聞北港鐵路輪渡停運。海口南港、徐聞北港鐵路輪渡上午8時50分起復運，預計4小時恢復正常過海秩序。